العاروري: سرايا القدس هم من تولوا عبء (ثأر الأحرار)

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إن "الأخوة في سرايا القدس هم الذين تولوا عبء معركة ثأر الأحرار وخاضوها بكل بطولة وبسالة، وأفهموا العدو أن دماء الشعب ليست رخيصة".

وأضاف العاروري خلال مشاركته في مجلس تبريكات بشهداء معركة (ثأر الأحرار) في بيروت، بحضور قيادات القوى والفصائل الفلسطينية:"أن تتقدم القيادات الصفوف الأولى في المواجهة والشهادة، فهذا دليل الصدق".

وأضاف: "الشهيد طارق عز الدين كان مُشرفاً على العمل المقاوم في الضفة الغربية وكان مصاباً بالسرطان، والله اصطفاه والاحتلال خائف من توسع جبهة الضفة".

واختتم بالقول: "رحم الله الشهداء جميعاً والتهنئة لهم ولعائلاتهم ولكل قيادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس التي تقف نداً لهذا الكيان الغاصب وتفرض عليه معادلاته".

كما وجّه تهنئةً للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي قائلاً: "لكم أخي أبو طارق (زياد النخالة) التهنئة على هذه المعركة الموفقة والبطولية، التي سجلتم فيها انتصارًا".