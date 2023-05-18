جماهير حاشدة تشارك في مسيرة الأعلام الفلسطينية على الحدود الشرقية لغزة

شهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، الخميس مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال (الإسرائيلي)، عقب توافد المئات من الشبان تنديدا بمسيرة الأعلام التهويدية في القدس المحتلة.

وأشعل الشبان الثائرين الاطارات المطاطية قرب السياج الفاصل، فيما رفع جميعهم العلم الفلسطيني على السلك الزائل في مخيم ملكة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتجمّع عشرات المستوطنين ظهر الخميس، عند باب العامود في القدس المحتلة، وأدَّوا رقصات استفزازية، وشتائم بحق الفلسطينيين والعرب، تمهيداً لـ"مسيرة الأعلام" الإستيطانية.

وشاركت في تجمع المستوطنين وزيرة مواصلات حكومة الاحتلال ميري ريغيف، التي رفعت علم الاحتلال.