الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الجمعة، تسعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفةِ الغربية.

وقال مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الشابين ناصر عبد الهادي ويزيد حبايبة، بعد مداهمة منزلهما في قرية صانور قضاء جنين.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي حربي ووالده، والأسير المحرر علي الحج محمد ووالده، بعد اقتحام منزلهما في قرية المغير.

وشملت الاعتقالات (الإسرائيلية)، الأشقاء الثلاثة: عبد اللطيف، زيد، ومجاهد حمدان من طولكرم، فيما فجّر الاحتلال منجرة عبد اللطيف بعد وقت من اعتقاله.