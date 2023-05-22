شهيد خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الإثنين، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس، فيما اندلعت اشتباكات مُسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الجيش.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية العليا في مدينة نابلس، وبعد اكتشاف عملية الاقتحام اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين والتي ما تزال مستمرة حتى لحظة تحرير الخبر.

وأشارت إلى أنَّ قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من دخول مخيم بلاطة، وذلك لمنعها من نقل الإصابات حال وجدت جراء الاشتباكات المسلحة.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن نقل إصابة خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، لافتةً إلى أنَّ جراح المصاب وصفت بالخطيرة جداً.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى - كتيبة نابلس تصديها للاقتحام، حيث قالت في بيانٍ مقتضب: "بقوة الله الجبارة وبقوة مجاهدينا الأشاوس تم استدراج قوة صهيونية خاصة إلى أحد المنازل داخل المخيم المفخخة وتفجير العبوة بقوة، وكان بداخل المنزل 10 جنود وإصابتهم إصابة مباشرة".