إصابة شاب واعتقال عدد آخر في عملية للاحتلال بجنين

أصيب شاب، واعتقل عدد آخر، الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) لعدة مناطق في جنين ومحيط مخيمها.

وبحسب مصادر طبية، فإن شابا أصيب بشظايا الرصاص في الرأس والوجه، ونقل للعلاج في مستشفى ابن سينا.

وتسللت قوات (إسرائيلية) خاصة باستخدام مركبات مدنية تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية ويتم نشر القناصة في عدة عمارات سكنية.

واعتقلت قوات الاحتلال أدهم الجلبوني، وساهر محاجنة، وابن عمه أحمد محاجنة بعد مداهمة منازلهم.

وادعت إذاعة جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أن قواتها اعتقلت 3 مطلوبين بعد معلومات استخباراتية عن أماكن وجودهم، بحجة أنهم يقفون خلف عمليات إطلاق نار.