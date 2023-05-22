الكتلة بجامعة بيرزيت تدعو لحضور المناظرة الانتخابية غدا الثلاثاء

دعت كتلة الوفاء الإسلامية ممثلة الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت، إلى حضور فعاليات "المناظرة الانتخابية".

وأكدت الكتلة أن المناظرة الانتخابية من أهم فعاليات الانتخابات، موضحة أنها ستكون غدا الثلاثاء، الساعة 12:00 ظهراً، في ملعب الرياضة بجامعة بيرزيت.

ونظمت الكتلة الإسلامية، اليوم الاثنين، مرشاً عسكرياً مهيباً ضمن دعايتها الخاصة بانتخابات مجلس الطلبة، تزين برايات حماس ومشاركة عشرات الملثمين.

وحظيت الدعاية الانتخابية للكتلة باهتمام طلابي كبير، لما تضمنته من محتوى وطني بارز.

وتتجهز الكتلة الإسلامية لخوض انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، والمقررة يوم الأربعاء القادم 24 مايو الجاري، للمنافسة على 51 مقعداً تشكل مقاعد مؤتمر المجلس للدورة القادمة.

وبحسب أجندة الانتخابات ستكون المناظرة الطلابية يوم غد الثلاثاء الموافق 23 مايو الجاري.

وكانت الكتلة الإسلامية قد حققت فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت العام الماضي، في جامعة بيرزيت.

وتواصل الكتلة في بيرزيت تقديم كل ما تملك من خدمات للطلبة، رغم العقبات التي تقف في طريقها، وأبرزها مضايقات الاحتلال الإسرائيلي واعتقاله رموز الكتلة بالجامعة.