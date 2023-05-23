الاحتلال يعتقل 4 شبان من القدس والضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عقب دهم منازل عائلاتهم ومن خلال الحواجز العسكرية واقتحام المدن.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت"، إن الاحتلال اعتقل الشاب حمزة مصطفى شقيرات من بلدة جبل المكبر، جنوب شرقي مدينة القدس، وآخر لم تعرفه هويته بعد من بلدة الطور شرقي المدينة.

ودهمت شرطة الاحتلال، اليوم، حي أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأزالت الأعلام والرايات الفلسطينية.

وفي جنين، أفادت مصادر إعلامية ، نقلًا عن نادي الأسير الفلسطيني، بأن الاحتلال اعتقل الشاب سيف الدين خالد الشاعر، أثناء مروره عبر حاجز "زعترة" العسكري جنوبي مدينة نابلس، حيث كان متوجهاً إلى مكان عمله في رام الله.

ونوهت المصادر إلى أن المعتقل من قرية الجلمة شمال شرقي مدينة جنين، شمال الضفة، ولم تعرف هويته بعد.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الخاصة إسرائيلية اعتقلت الشاب محمد بدران، خلال تواجده في أحد معارض المركبات في مخيم الأمعري جنوب غربي رام الله، وسط الضفة الغربية.

وفجر اليوم، شنّ جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت 12 مواطنًا فلسطينيًا؛ 2 من محافظة جنين، 2 من نابلس، 3 من رام الله، 3 من بيت لحم، ومعتقل واحد في كل من أريحا والخليل.