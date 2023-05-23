حماس: ندعو لتحرك دولي فاعل لوقف سياسة الاحتلال الاستيطانية

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تحرك عربي ودولي فاعل لوقف سياسة الاحتلال الاستيطانية وحماية القدس من خطر التهويد.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي وصل لـ"الرسالة نت"، أنّ منح سلطات الاحتلال الصهيوني، الموافقة المبدئية على بناء 400 وحدة استيطانية في بلدة أبو ديس، بما يمهّد الطريق لإنشاء حي استيطاني جديد في قلب البلدة، تصعيداً خطيراً ومحاولة مكشوفة لإحكام السيطرة على محيط مدينة القدس وعزلها عن امتدادها الفلسطيني.

وأكدّت أنّ هذا المشروع لن يمنح الاحتلال شرعية أو سيادة متوهّمة على مدينة القدس التي ستبقى عربية وعاصمة للدولة الفلسطينية.

وشددّت الحركة على أن شعبنا سيبقى على عهد الوفاء بالدفاع عن حقوقه الوطنية وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية حتى زوال الاحتلال الصهيوني الفاشي.

ودعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك الفاعل لوقف الاحتلال عن سياساته الاستيطانية الممنهجة التي تستغل الصمت الدولي في التوسّع الاستيطاني المخالف لكل القوانين والقرارات الدولية الداعية لوقفه وإزالته.