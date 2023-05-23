هيئة الأسرى تكشف للرسالة تطورات الأسير أبو دقة

قال حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنّ سلطات مصلحة السجون

تواصل سياسة القتل البطيء والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسير وليد دقة و٢٤ أسيرا يعانون من الأورام السرطانية المختلفة.

وأوضح عبد ربه لـ"الرسالة نت" أنّ الأسير وليد دقة الذي نقل مؤخرا خلال الساعات القليلة الماضية إلى مستشفى ٱساف هاروفيه يعاني من عدم قدرته على التنفس بشكل طبيعي ويعاني من مشاكل تنفسية.

كما ويعاني من مضاعفات الالتهاب الرئوي والتلوث الرئوي الحاد الذي كان قد أصيب به واستوجب ذلك استئصال جزء كبير من الرئة اليمنى لديه، ولا يستطيع التنفس بشكل اعتيادي ولا يستطيع أيضا السير بشكل طبيعي، بحسب عبد ربه.

وبيّن أن الأسير أبو دقة ويعاني من عدم القدرة على النطق والكلام بشكل طبيعي أيضاً هناك معاناة دائمة له حالة هزال وانهاك وإعياء شديد ونقص كبير في الوزن أيضا إضافة إلى إصابته بالسرطان في النخاع العظمي بنوع نادر من السرطان الذي يسبب له مزيد من الأوجاع والآلام.

وأكدّ أن إدارة السجون تتعمد عدم تقديم العلاج الطبي له مما يفاقم من حالته الصحية وجهود حثيثة الآن تبذل بهدف تحريره والمطالبة بالإفراج عنه من سجون الاحتلال بشكل عاجل، بعد أن أمضى قرابة ثمانية وثلاثين عاما بشكل متواصل في الأسر، وهو أحوج ما أن يكون بجانب عائلته وأسرته وأن يتلقى العلاج خارج أسوار السجون.

وأشار لجهود تبذل على الصعيد القانوني وعلى صعيد حملات الإسناد و المناصرة الإعلامية ووقفات الإسناد والدعم له بجانب ما يبذل من جهد سياسي ودبلوماسي عبر وزارة الخارجية الفلسطينية وعبر هيئة شؤون الأسرى والمحررين.