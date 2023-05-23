هدم بيوت المقاومين..سياسية (إسرائيلية) لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة مسيرتهم

أكد نشطاء ومختصون، على أن سياسية هدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين، لا سيما ذوي المقاومين، لن تثني شعبنا عن مواصلة دربه، ومقاومته للاحتلال بكافة السبل، بل ستزيد من عزيمته وإصراره.

بدوره قال المختص عامر المصري، أنه وعلى مدار 9 عقود واصل شعبنا مسيرته، فمنذ ثورة شعبنا الكبرى عام 1963 انتهج الاحتلال البريطاني بحق مجاهدينا سياسة هدم منازلهم وفرض غرامات كبيرة عليهم ظنا منه أن تلك الممارسات ستفت من عضدهم وتثنيهم عن مواصلة دربهم.

وأضاف: "بما أن الاحتلال الصهيوني هو امتداد طبيعي للاحتلال البريطاني، فقد انتهج ذات السياسة وقام خلال سنوات بهدم منازل المقاومين والمجاهدين ظنا منه أنه يستطيع ثنيهم عن جهادهم".

وتابع: "شعبنا وعلى مدار تسعة عقود وأكثر واصل هذا الفكر جيلا بعد جيل غير آبه بكل تلك الخسائر المادية لأن قيمة الحرية لا تضاهيها أي قيمة".

وأكد المصري أن شعبنا سيواصل مسيرته رغم كل ما يتعرض له من خسائر مادية، لم تذكر في تاريخ أي شعب ثوري يخوض معاركا في سبيل حريته.

أما الناشطة سمر حمد، فأكدت أن الاحتلال يرتكب منذ سنوات جريمة حرب تتمثل بهدم بيوت المقاومين

وأضافت: "هذا التصرف الذي يصنف وفق القانون الجنائي الدولي جريمة حرب كاملة الأركان لأنه اعتداء على سكان مدنيين ومنشآت مدنية خاضعة للحماية القانونية وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي".

وطالبت حمد المؤسسات الدولية والحقوقية بإثارة هذه القضية في المحاكم الدولية لحماية السكان من التشريد والتهجير المتعمد.

وأكدت أن هذه السياسة المجرمة لن تثني شعبنا عن مواصلة صموده ونضاله من أجل تحرير أرضه وستفشل في توفير الأمن والأمان لهذا المحتل كما يتوهم.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" هدم قوات الاحتلال (119) منزلا أو شقة سكنية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع عام 2023 الجاري.

وأوضح مركز "معطى" أن قوات الاحتلال هدمت 119 منزلا وشقة سكنية، منها (9) مساكن تعود ملكيتها لعوائل شهداء أو أسرى نفذوا عمليات ضد قوات الاحتلال.

وأوضح أن قوات الاحتلال هدمت ثلاث شقق سكنية تعود ملكيتها لعائلتي الشهيدين: عبد الرحمن هاني عابد، وأحمد أيمن عابد بتاريخ 1-1-2023 في بلدة كفردان بجنين، ومنزل عائلة الشهيد عدي التميمي في 25-1-2023 في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال هدمت منزل عائلة الشهيد حسين قراقع بتاريخ 11-2-2023 من مدينة بيت لحم، وهدمت في 16 من ذات الشهر منزل عائلة الشهيد محمد كمال الجعبري في الخليل.

وبتاريخ 2-5-2023 هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان في قرية حجة بقلقيلية، وهدمت منزل عائلة الشهيد محمد صوف في قرية حارس غرب سلفيت.

وفجر اليوم الثلاثاء 23-5-2023 فجّرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين برام الله.