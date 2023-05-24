فوز الكتلة الإسلامية بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

أنهت اللجنة القائمة على انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت برام الله فرز أصوات الطلبة الناخبين، إذ بلغت نسبة الاقتراع 76.7 %، وأغلقت عصر الأربعاء صناديق الاقتراع.

وجاءت نتائج فرز أصوات كليتي العلوم والاقتصاد والآداب وتكنولوجيا المعلومات على النحو التالي: كتلة الوفاء الإسلامية 3360، كتلة ياسر عرفات 2572، القطب الطلابي التقدمي 871.

وثمن رئيس الجامعة بشارة دوماني عقب إغلاق الصناديق جهود اللجنة القائمة على الانتخابات، مؤكدًا أن الجامعة ستبقى واحة للديمقراطية طوال العام.

ودعا دوماني إلى إجراء الانتخابات في جميع الجامعات والمؤسسات في فلسطين.

وتتنافس ثلاث كتل طلابية في الانتخابات وهي: كتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحركة حماس، وحركة الشبيبة الطلابية التابعة لحركة فتح، والقطب الطلاب التقدمي التابع للجبهة الشعبية.

ويبلغ عدد مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة 51 مقعدًا، فيما يبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم الانتخاب 12163 طالبة وطالبة في برنامج البكالوريوس.

وشهدت الجامعة أمس مناظرة انتخابية بين الكتل الطلابية الثلاث، حيث عرضت فيها الكتل رؤيتها الأكاديمية والنقابية والقضايا السياسية والوطنية، فيما شهدت أول أمس دعاية انتخابية.

وكانت كتلة "اليسار الموحد" أعلنت قبل أيام انسحابها من الانتخابات وتضم أربع كتل تتبع للجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا والنضال الشعبي، إلا أن إدارة الجامعة رفضت الانسحاب لأسباب إدارية.

وكانت الكتلة الإسلامية فازت العام الماضي بانتخابات مجلس الطلبة بفارق عشرة مقاعد عن حركة الشبيبة، إذ شكلت على إثرها حركة فتح لجنة تحقيق، إلى جانب استقالة عدد من نشطاء الحركة.