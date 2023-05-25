قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الليلة، مخيم عقبة جبر جنوب أريحا شرقي الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم، ويحاصر منزلا، مشيرةً إلى أنّها أطلقت طائرات مسيرة في أجواء المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان والمنازل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال تمنع دخول الطواقم الطبية إلى داخل المخيم بعد ورود أنباء عن وجود عدة إصابات.

وأضافت: "أن قوات الاحتلال أطلقت طائرات مسيرة في أجواء المخيم، فيما أظهرت توثيقات مصورة اقتحام جرافات عسكرية للمخيم".

وأقدمت جرافات الاحتلال على إغلاق طرق فرعية مؤدية إلى مخيم عقبة جبر بالسواتر الترابية.