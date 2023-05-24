الاحتلال يعتدي على مسجد شرق الخليل

اعتدت قوات الاحتلال، الأربعاء، على مسجد خالد بن الوليد في منطقة الكسارة شرق مدينة الخليل، وألحقت به أضرارا.

وقال مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام صوب المسجد، في تعدي خطير على حرمة المساجد، ما أدى إلى تكسير زجاج نوافذه، وانتشار الغاز السام بشكل كبير داخله، مخلفة بيئة غير امنة حالة دون إقامة صلاة المغرب.

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها هذا المسجد الوقع الملاصق لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين، لاعتداء من قبل قوات الاحتلال، فقد حاول إحراقه في شهر رمضان المبارك، مبينا أن هذه الاعتداءات المستمرة على المساجد والاماكن الدينية سياسة استيطانية عنصرية هدفها التطهير الديني.

ودعا كافة المؤسسات والاهالي للوقوف في وجه هذه الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها الخليل، والتي تستهدف مقدساتنا وحقوقنا الوطنية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تثنينا عن إعمار مساجدنا، والتمسك بحقوقنا والحفاظ عليها

واستنكرت وزارة الاوقاف في الخليل ما قامت به قوات الاحتلال من اعتداء خطير على مسجد خالد بن الوليد وإلحاق الاضرار به.