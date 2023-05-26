الطقس: أجواء حارة نسبيًا الجمعة والسبت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال اليوم الجمعة.

ويسود جو حار نسبي في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها، فيما تكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية.

وفي المناطق الغورية يسود جو شديد الحرارة، أما مع المساء يصبح الجو لطيفاً.

أما يوم غدٍ السبت، فيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بنحو السبعة درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو خماسيني حار إلى شديد الحرارة وجاف في الوقت ذاته، فيما يكون الجو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت، أما ليلاً تنخفض الحرارة بشكل كبير مع بقائها مرتفعة نسبياً.