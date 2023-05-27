العثور على (إسرائيلي) في الأردن هروب من صواريخ غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه تم العثور على (إسرائيلي) كان مفقودا منذ عامين تقريبا، في المملكة الأردنية.

وتسلم جيش الاحتلال، المستوطن شالوم روتبان "27 عاما" من كريات ملاخي، عند معبر جسر الملك حسين، بحسب موقع "أي 24" العبري.

وقبل 25 يوما، عثر أردنيون على روتبان، وهو يسير على طريق بالقرب من عمان أخذوه إلى مستشفى للأمراض النفسية، حيث أدركت الممرضة أنه إسرائيلي.

وحاولت عائلته دون جدوى إعادته إلى دولة الاحتلال، مع منظمة تطوعية تساعد في تحديد مكان المفقودين.

وأصدرت المحكمة العليا (الإسرائيلية) في وقت سابق مناشدة عاجلة لرئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، للتدخل شخصيا، حيث عمل فريقه مع فريق القصر الملكي الأردني لتسليمه.

وتم تشخيص إصابة روتبان باضطراب ما بعد الصدمة بعد سقوط صاروخ بالقرب من منزله في عام 2012، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، ومنذ ذلك الحين، تدهورت حالته العقلية.

ووفقا لعائلته، فإن الصواريخ التي تم إطلاقها قبل عامين أصابته بالصدمة مرة أخرى، ومنذ ذلك الحين اختفى.

وكانت المقاومة الفلسطينية عام 2012، شنت هجمات صاروخية على المستوطنات (الإسرائيلية)، ردا على اغتيال رئيس أركان كتائب القسام أحمد الجعبري.

وفي العام 2021، شن الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، بعد إطلاق صواريخ من غزة إلى القدس المحتلة بسبب "مسيرة الإعلام" الاستيطانية، أعقبها جولة من الهجمات المتبادلة بين الجانبين.

عربي 21