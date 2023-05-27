رابط فحص تصاريح العمال في الداخل 2023، تحديث الألوان رابط فحص الدور العام لترشيح أسماء تصاريح العمل في الداخل 2023، يبحث الكثير من الأفراد في قطاع غزة، عن رابط فحص تصاريح العمل في الداخل المحتل.

وذلك بعد إعلان وزارة العمل في غزة عن تسليمها هيئة الشؤون المدنية 4 آلاف اسم مرشح للعمل في الداخل.

وأوضحت الوزارة تواصلها الدائم وتنسيقها مع الشؤون المدنية لاستصدار تصاريح العمل في الداخل المحتل وفق الآليات المتفق عليها؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها.

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رابط فحص تصاريح العمال

يمكنك فحص حالة تصاريح العمل 2023، برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.

وأكدت الوزارة أنّ عدد الأسماء المرشحة التي أرسلتها منذ بدء إرسال أسماء العمال للحصول على تصاريح العمل في الداخل المحتل وصل إلى 28.500 اسم حتى اليوم.

لفحص تصاريح العمال 2023 الدفعة الجديدة "اضغط هنا".

وستظهر 5 ألوان عند فحص طلبك في تصاريح العمل عبر رابط التسجيل الموحد على النحو التالي:

اللون الأخضر سيتم ترشيح الاسم في الدفعة القادمة

اللون الأصفر سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأزرق الاسم مسجل حديثا ويحتاج الكثير من الوقت

اللون الأسود الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

معايير تصاريح العمل بالداخل

ووضعت وزارة العمل منذ توليها ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل 8 معايير لترشيح العمال الراغبين العمل، وتشمل "العمر، عدد الأبناء، الشهادة المهنية، حالة العمل، ملكية سيارة، عمل الزوجة، تلقي مخصص، السجل التجاري"، بهدف ترشيح الأكثر احتياجا، من خلال برنامج إلكتروني بعيدا عن الجهد البشري.

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