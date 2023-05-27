حزب الله يجري اليوم مناورة تحاكي التحرير النهائي لفلسطين

يُجري تنظيم (حزب الله) اللبناني، عصر يوم السبت، مناورة تسمى (الفتح المبين) في منطقة جبل عامل جنوبي لبنان.

ووفق ما جاء في إعلان المناورة، أنها تحاكي تجسيد (التحرير الكبير والنهائي لفلسطين).‌‌

وأشار الإعلان إلى أن المناورة ستشهد "مشهد وسيناريو اقتحام الجدار الزائل ما بين جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة".

ولفت (حزب الله) إلى أن المناورة تأتي بمناسبة عيد المقاومة والتحرير الذي يوافق 25 مايو/ أيار من كل عام.

وهذه المناورة الثانية من نوعها التي ينفذها (حزب الله) في أقل من عشرة أيام في ظل أجواء من التوتر تسود المنطقة جراء التهديد (الإسرائيلي) المتكرر مؤخرا للحزب والجمهورية الإيرانية.

ونفّذ تنظيم (حزب الله) الأحد الماضي مناورة عسكرية في جنوبي لبنان تحاكي اقتحام مقاتليه مدنًا ومستوطنات (إسرائيلية)، مستخدما فيها أسلحة متنوعة ومركبات ثقيلة.

وجاءت المناورة التي شارك فيها المئات من مقاتلي الحزب بمناسبة (عيد المقاومة والتحرير) في ذكراه الـ 23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال (الإسرائيلي) في 25 مايو/ أيار 2000.