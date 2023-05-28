الديمقراطية: منظمة التحرير تحتاج إصلاحا عبر انتخابات شاملة

أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن منظمة التحرير هي المظلة الجامعة للشعب الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد بإجماع القوى الوطنية، لكنها تحتاج لإعادة بناء وإصلاح مؤسساتها على أساس التمثيل النسبي الكامل، استنادًا للدورة الـ23 للمجلس الوطني، باعتباره آخر دورة تنظيمية.
وقال أبو ظريفة (للرسالة نت): "المجلس الوطني يحتاج إجراء انتخابات حرة ديمقراطية شاملة في الداخل وحيثما أمكن في الخارج؛ بما يعزز من دورها ومكانتها، لأن شعبنا دفع ثمنا باهظا لإعادة بناء أهم ركائز النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح أن ترجمة ذلك يتحقق بتنفيذ الاتفاقيات الوطنية وعلى رأسها لقاءات الأمناء العامين وتنفيذ توصيات اللجنة التحضيرية لقيادة الفصائل عام 2021، التي أقرت تهيئة كل السبل لإجراء انتخابات المجلس الوطني، وما ينبثق عنه من مركزي وتنفيذية.
وذكر ظريفة أن الكل الوطني قادر على إيجاد صيغ توافقية تقود لترتيب البيت الفلسطيني.
ويصادف اليوم الأحد، الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، في 28 أيار/مايو عام 1964.