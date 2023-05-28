الديمقراطية: منظمة التحرير تحتاج إصلاحا عبر انتخابات شاملة

أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن منظمة التحرير هي المظلة ‏الجامعة للشعب الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد بإجماع القوى الوطنية، لكنها تحتاج لإعادة ‏بناء وإصلاح مؤسساتها على أساس التمثيل النسبي الكامل، استنادًا للدورة الـ23 للمجلس الوطني، ‏باعتباره آخر دورة تنظيمية.‏

وقال أبو ظريفة (للرسالة نت): "المجلس الوطني يحتاج إجراء انتخابات حرة ديمقراطية شاملة في ‏الداخل وحيثما أمكن في الخارج؛ بما يعزز من دورها ومكانتها، لأن شعبنا دفع ثمنا باهظا لإعادة ‏بناء أهم ركائز النظام السياسي الفلسطيني.‏

وأوضح أن ترجمة ذلك يتحقق بتنفيذ الاتفاقيات الوطنية وعلى رأسها لقاءات الأمناء العامين وتنفيذ ‏توصيات اللجنة التحضيرية لقيادة الفصائل عام 2021، التي أقرت تهيئة كل السبل لإجراء ‏انتخابات المجلس الوطني، وما ينبثق عنه من مركزي وتنفيذية.‏

وذكر ظريفة أن الكل الوطني قادر على إيجاد صيغ توافقية تقود لترتيب البيت الفلسطيني.‏

ويصادف اليوم الأحد، الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، في 28 أيار/مايو عام ‏‏1964.‏