14 عاماً على رحيل القائد «عبد المجيد دودين»

تمر علينا اليوم، ذكرى رحيل قائد همام وفارس مقدام دوخ جنود الاحتلال على مدى سنوات طوال لم تتمكن خلالها أجهزة الاحتلال وعملائها وأجهزة السلطة من النيل منه، حتى ارتقى شهيدا في مثل هذا اليوم عام 2009م، في ملحمة قسامية بطولية، إنه الشهيد القسامي القائد عبد المجيد دودين من بلدة دورا جنوب محافظة الخليل الذي رحل بعد مطاردة استمرت أكثر من 15 عاما.

الميلاد والنشأة

تنحدر أصول الشهيد القسامي عبد المجيد علي عبد الله دودين (47 عاما) من قرية البرج غرب بلدة دورا جنوب الخليل حيث ولد هناك بتاريخ 15/1/1962م ، ونشأ بين ظلال عائلة مسلمة ملتزمة مجاهدة لم تلن يوما للاحتلال وأعوانه فقدمت العائلة المجاهدة كل أبنائها قربانا على سلم النصر وفي طريق المقاومة.

انطلق الشهيد مع ركب الدعوة الأول ملتحقا بسفينة النصر الإسلامي لينشأ داعية مجاهداً، وانطلق في العمل الدعوي من اليمن بعد أن أنهى تعليمه الجامعي هناك، وأصبح من الناشطين في مجال الدعوة في مدارس اليمن، قبل أن يعود إلى فلسطين ويعمل مدرسا منذ أواسط الثمانينات في مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل.

تزوج من المربية الفاضلة ميسر محمد دودين التي تعمل مدرسة وأنجبا أربعة أبناء هم أمامة وهمام وكتائب وعلي.

دعوة وجهاد

يسجل لشهيدنا القسامي الداعية شرف تأسيس الكتلة الإسلامية في جامعة "بوليتكنك فلسطين" في الخليل، وكذلك المساهمة في إعادة ترتيب صفوف حركة حماس وخلاياها بالضفة الغربية خلال فترة إبعاد قادتها إلى مرج الزهور جنوب لبنان، كما سجل اعتقاله أكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال.

التحق الشهيد القسامي أبو همام في صفوف الكتائب، وبدأ مشواره الجهادي الحافل إلى جانب الأسير القسامي القائد عبد الناصر عيسى وينتقل مع القادة محي الدين الشريف وغيرهم الكثير.

أمضى الشهيد ما يقارب العامين في سجون الاحتلال ووجهت له عدة تهم خلال فترات اعتقاله، منها الانتماء لحركة حماس وذراعها العسكري والعمل مع الشهداء عماد عقل ويحيى عياش.

في سجله البطولي الحافل كانت أبرز عملياته القسامية الموجهة التي نفذها المجاهد الاستشهادي سفيان جبارين في صبيحة يوم الاثنين الموافق 21 آب (أغسطس) 1995م في محطة الحافلات المركزية في الشطر الغربي من القدس المحتلة.

استشهاد القائد

ظهر الخميس الموافق 28-05-2009م، كان شاهدا على آخر مشاهد سيرة البطل القائد الفذ عبد المجيد دودين حينما باغتته قوات عسكرية صهيونية داخل بئر ماء كان متحصنا بداخله في خربة سكاكا شرق بلدة دير العسل جنوب غرب الخليل، حيث قامت القوات الصهيونية بتفجير البئر بعد أن فشلوا في اعتقاله حيا، ليرتقي شهيداً بعد أن خاض اشتباكا مسلحا.

وزفت كتائب القسام القائد القسامي المجاهد "عبد المجيد دودين" الذي سلم روحه إلى بارئه في جريمة اغتيال صهيونية جبانة، وقالت كتائب القسام في بيان لها إن الشيخ القسامي القائد/ عبد المجيد علي دودين "أبو همام" (48 عاماً) هو أحد قادة القسام الأبطال والذي كان على موعد مع أمنيته في الشهادة صباح الخميس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا بمدينة الخليل المحتلة، بعد أن كانت قوات سلطة أوسلو تراقب منزل الشهيد ومحيط المنطقة طوال الأيام الماضية، واستقدمت قوات العدو عدداً كبيراً من الآليات العسكرية والجنود وضربت حصاراً محكماً على المنطقة بكاملها، وقامت بتفجير عدد من المغارات وإطلاق النار المكثف، وبعد اشتباك عنيف ارتقى إلى العلا أحد فرسان فلسطين وقائد كتائب القسام في الخليل.