الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات في الضفة الغريية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات واشتباكات أصيب على إثرها عدد من المواطنين.

وشهدت جنين اشتباكات عنيفة ومستمرة لساعات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المدينة، أصيب خلالها عدد من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال من جنين الشيخ وليد عارف جلامنة، ونجليه صهيب وقتيبة، وكلا من نورس تركمان غوادرة، وحسن حردان، وإبراهيم هصيص.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة مخيم عسكر شرق المدينة.

أصيب 15 مواطنًا بالاختناق بالغاز السام بعد مواجهات في مخيم عسكر، عقب اقتحامه من قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال يوسف منصور من نابلس، والمحرر سامر عابد، والمحرر أحمد الأقرع من قبلان جنوب المدينة.

وطالت الاعتقالات الشاب خالد عماد بني عودة بعد مداهمة منزله في مدينة طوباس.

وفي رام الله، اعتقلت المحررين الشقيقين محمد ومحمود نوح هريش من بلدة بيتونيا، وهما شقيقا المطارد لأجهزة السلطة أحمد هريش.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المحرر محمد صالح من دير أبو مشعل غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، واعتقلت الفتى علي أبو شهاب بعد مداهمة منزل عائلته.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ يوسف أبو زنيد من دورا جنوب المدينة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي قاسم غنيم (19 عاماً) من بيت حنينا شمال المدينة.