إصابة جندي (إسرائيلي) خلال اشتباكات مع المقاومين في طولكرم

أصيب جندي (إسرائيلي) خلال الاشتباكات التي اندلعت مع المقاومين في مخيم نور شمس شرق طولكرم، فجر اليوم.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة أحد جنوده من وحدة "دفدوفان" بجروح متوسطة، بانفجار عبوة ناسفة خلال الاشتباكات التي شهدها مخيم نور شمس.

وأظهرت صور آثار الدماء التي خلفتها الاشتباكات مع قوات الاحتلال، وأدت لإصابة أحد الجنود.

وتصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم، لاقتحام جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في مخيم نور شمس بطولكرم، وخاضوا اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأفشل المقاومون اقتحام قوات الاحتلال ومحاولتهم اعتقال عدد من المطاردين، وسط صيحات التكبير والهتافات المؤيدة للمقاومة من أهالي المخيم.

وهتف أهالي مخيم نور شمس بشعارات مشيدة ببسالة المقاومين وإفشالهم لاقتحام الاحتلال، وإجباره على الانسحاب دون اعتقال أيٍ من المطاردين.