إصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار قرب طولكرم

أصيب مستوطن بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم"، أدت لإصابة مستوطن بجروح خطيرة.

وتأتي عملية إطلاق النار بعد وقت قليل من إعلان جيش الاحتلال إصابة أحد جنوده بعبوة ناسفة خلال اشتباكات مع المقاومين في مخيم نور شمس شرق طولكرم، فجر اليوم.

أصيب جندي (إسرائيلي) خلال الاشتباكات التي اندلعت مع المقاومين في مخيم نور شمس شرق طولكرم، فجر اليوم.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة أحد جنوده من وحدة "دفدوفان" بجروح متوسطة، بانفجار عبوة ناسفة خلال الاشتباكات التي شهدها مخيم نور شمس.

وأظهرت صور آثار الدماء التي خلفتها الاشتباكات مع قوات الاحتلال، وأدت لإصابة أحد الجنود.

وتصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم، لاقتحام جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في مخيم نور شمس بطولكرم، وخاضوا اشتباكات مسلحة عنيفة.

وأفشل المقاومون اقتحام قوات الاحتلال ومحاولتهم اعتقال عدد من المطاردين، وسط صيحات التكبير والهتافات المؤيدة للمقاومة من أهالي المخيم.

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 25 عملاً مقاوماً تضمن عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوات، وإلقاء زجاجات حارقة، وتصدي لاعتداءات المستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 9 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة، وتصدي لاعتداءين من قبل المستوطنين، وإعطاب آلية عسكرية، إلى جانب اندلاع مواجهات في 11 نقطة بالضفة الغربية.