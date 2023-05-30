رشماوي: الحراك الأوروبي المؤيد للقضية الفلسطينية يتصاعد

أرجع جورج رشماوي رئيس اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، تصاعد الاستهداف (الإسرائيلي) للقضية الفلسطينية وأنصارها في الساحة الأوروبية، لتصاعد الحراك الأوروبي الشعبي المؤيد للقضية.

وقال رشماوي لـ(الرسالة نت) إنّ الجاليات الفلسطينية حققت تأثيرا كبيرا، انعكس على أداء وسلوك الجمهور الغربي وعزز تضامنه مع الرواية الفلسطينية، ورفضه للاحتلال.

وأوضح أنّ عملية الرفض للاحتلال ترجمت بتصاعد حركة المقاطعة من جهة، والتحرك الشعبي من جهة أخرى عبر المشاركة المتنامية التي تتصاعد في سياق رفض الاحتلال.

وذكر رشماوي أنّ (إسرائيل) تعتبر هذا التنامي (تهديدا استراتيجيا)، ينبغي مواجهته بكل الطرق.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لترهيب مناصري القضية الفلسطينية في الساحة الأوروبية، وإرباك حالة تعاظم المساندة والدعم الشعبي للقضية في هذه القارة.