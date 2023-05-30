موعد عيد الأضحى 2023 في الوطن العربي.. إليك موعد إجازة عيد الأضحى 2023.. عيد الأضحى فلكياً

موعد عيد الأضحى 2023. في الوطن العربي..إليك موعد إجازة عيد الأضحى2023.. يتساءل الكثير من الأفراد عن موعد عيد الأضحى المبارك 2023 مع قروب شهر ذي الحجة، حيث أكدت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن الحسابات الفلكية التي قامت

بها تشير إلى أن يوم الإثنين الموافق 19 يونيو المقبل، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1444 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو، ويوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الاقتران المركزي “المحاق” لشهر ذو الحجة 1444 هجرية سيحدث صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو في تمام الساعة 07:37 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وهو يوم التحري في كافة دول العالم.

وأشارت إلى أن في هذا اليوم سيغرب القمر بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية وستكون رؤيته ممكنة بواسطة التلسكوبات من مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وبالعين المجردة في الأمريكيتين، ومن المتوقع أن تبدأ معظم الدول

العربية والاسلامية الشهر الهجري الجديد في يوم واحد، وهو الاثنين 19 يونيو.

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موعد إجازة عيد الأضحى



لم يتم تحديد تاريخ بداية عطلة عيد الأضحى رسميا في بعض الدول العربية، ولكن وفقا للحسابات الفلكية، سيكون اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى هو الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

متى عيد الأضحى 2023



يوافق أول أيام شهر ذي الحجة يوم الإثنين 19 يونيو 2023، وبناء عليه يكون يوم 10 ذي الحجة 1444 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

بدأ العد التنازلي لـ موعد اجازة عيد الأضحى 2023 والتي من المرجح أن تكون إجازة عيد الأضحى 1444 وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

الجمعية الفلكية الفلسطينية: فلكياً.. #عيد_الأضحى يوم الأربعاء 28/6/2023. Posted by ‎الرسالة‎ on Tuesday, May 30, 2023

ويأتي يوم عرفة 2023 يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، و أول أيام عيد الأضحى 2023 يوم الأربعاء، الموافق 28 يونيو 2023.

وإجازة عيد الأضحى 2023 ثاني أيام العيد يوم الخميس، الموافق 29 يونيو 2023، و إجازة عيد الأضحى 2023 ثالث أيام العيد يوم الجمعة، الموافق 30 يونيو 2023، واليوم الرابع يكون يوم السبت، الموافق 1 يوليو 2023.