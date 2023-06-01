الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت أكثر من 30 مواطناً بينهم عدد كبير من بلدة تقوع الواقعة شرق بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة تقوع 23 فلسطينياً، وهم: جعفر يوسف صباح، ومحمد رياض صباح، ومنير جمال صباح، ومحمد جمال صباح، ويحيى محمد صباح، ومحمد عماد العمور، وأحمد إبراهيم العمور، ومحمود ذيب العمور، وموسى العمور، وأحمد كمال العمور، وقسام نضال العمور، وسند طلال العمور.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من البلدة عاهد سليمان نواورة، وعلي عليان جبرين، ورنتيسي علي جبرين، ومحمد سليم عياش، وراجي حسين سليمان، ومحمد حسن حميدة، ومراد عايش البدن، وحسين خالد البدن، وحسين جمال البدن، ومازن أبو نور.

وطالت اعتقالات الاحتلال الأسير المحرر سليمان أبو صالحة والمواطن مالك عبدو من نابلس، إضافة إلى اعتقال محمد حسين كميل من قباطية جنوب جنين.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال بلدة المغير شرق رام الله، واعتقلت ثلاثة مواطنين من عائلة أبو عليا، وهم: عامر عاطف أبو عليا، ووالدة عامر أبو عليا، وعلاء رضا أبو عليا.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت كلاً من قصي اخلاوي صبارنة، ومراد صبارنة، وأحمد صليبي.

حرية نيوز