مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في أم الفحم

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الخميس، بجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم في الداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب محمد أشرف جبارين (30 عاما)، تعرض لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة العيون بمدينة أم الفحم، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، نقل إثرها إلى المستشفى، حيث أعلنت الطواقم الطبية عن وفاته متأثرا بإصابته.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الجريمة هي الثانية في مدينة أم الفحم منذ مطلع الأسبوع الجاري، إذ قُتل، يوم الثلاثاء الماضي، محمد عارف جعو (52 عامًا)، بإطلاق نار أسفر كذلك عن إصابة إمرأة بجروح متوسطة الخطورة.

وبهذه الجريمة، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 80 قتيلا، بينهم 6 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة، وطفلان على الأقل.

ويشهد المجتمع الفلسطيني تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال (الإسرائيلية) عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ الأجهزة (الإسرائيلية) مع عصابات الإجرام.