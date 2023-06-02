أبو عسكر: المقاومة خط الدفاع عن المسجد الأقصى

قال القيادي في حركة حماس محمد أبو عسكر إن المقاومة هي خط الهجوم ضد الاحتلال الصهيوني للدفاع عن المسجد الأقصى، وهي تراكم القوة من أجل تحرير فلسطين.

وقال أبو عسكر، خلال مسيرة نظمتها حركة حماس شمالي القطاع ظهر الجمعة، إن المسيرة تأكيد على إسناد حركة حماس للأقصى ورفضها للانتهاكات الصهيونية.

وأشار أبو عسكر إلى أن الاحتلال يستغل الأعياد الصهيونية لشن حرب دينية على المسجد الأقصى، ويحاول تثبيت وقائع جديدة بالتقسيم الزماني والمكاني.

ودعا أبو عسكر أهل القدس لمواصلة الرباط في المسجد الأقصى، "فهم صمام الأمان الأول للدفاع عن المقدسات".

وشدد على أن العدو الصهيوني بات يخشى أهل الضفة والداخل المحتل، لأنهم امتشقوا سلاح المقاومة.

وأردف أبو عسكر "التطبيع مع المحتل لن يجلب للعالم العربي أمنًا ورفعةً، إن الرفعة تكون بالانتماء إلى القدس"، مكملًا "المسجد الأقصى ملك للمسلمين جميعًا، وهو بحاجة لدعم وإسناد ومناصرة بكل الأشكال".