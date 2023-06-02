تجمع النقابات يستنكر اعتقال النشطاء النقابيين من قبل أجهزة السلطة برام الله

استنكر تجمع النقابات الفلسطينية، اعتقال أجهزة أمن السلطة في رام الله، النشطاء النقابيين والمجتمعيين الذين يمثلون قطاعات واسعة من مجتمعنا الفلسطيني والنخب النقابية.

وقال التجمع في بيان صحفي اليوم الجمعة، إنه ينظر بخطورة بالغة وشديدة لما تقوم به أجهزة السلطة في رام الله بملاحقة واعتقال النشطاء النقابيين والمجتمعيين المنتخبين الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني والنخب النقابية الفلسطينية.

وأدان تجمع النقابات ما قامت به الأجهزة الأمنية في رام الله باعتقال الناشط النقابي براء جرارعة عضو المؤتمر العام لنقابة المهندسين الفلسطينين _ مركز القدس، ونائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية، وهو من الشخصيات النقابية والمجتمعية المعروفة بانتمائها الوطني والنقابي، وعمله في خدمة الناس وخدمة النقابيين والمهنيين وشرائح المجتمع المختلفة.

ودعت إلى الإفراج الفوري والعاجل عن الناشط النقابي المهندس براء جرارعة، معتبرة ذلك جريمة كبيرة بحق العمل النقابي الفلسطينية وبحق الحريات والحقوق، ويمثل انتهاكاً صارخاً للحريات النقابية والحقوقية والمهنية الفلسطينية.

وطالب تجمع النقابات، مراكز حقوق الإنسان، والهيئات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني للتدخل من أجل الافراج عن المهندس جرارعة، ووقف انتهاكات الحريات النقابية والحقوق العامة، ووقف اعتقال وملاحقة النقابيين الفلسطينيين من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك حفاظاً على السلم المجتمعي والحريات المهنية والنقابية.

