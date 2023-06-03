إليك رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الغربية 2023، يبحث الكثير من الأهالي في مصر عن الشهادة الإعدادية للاطمئنان على شهادة أبنائهم في الإعدادية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023

كشفت مديرية التربية والتعليم أن نسب حضور الطلاب للامتحانات في الفصل الدراسي الثاني مرتفعة عن العام الماضي بنسبة كبيرة وهناك توقعات أن تكون نسب نجاح الطلاب أكثر من كل عام.

اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الترم الثاني

تم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية يوم السبت الموافق 20 من مايو واستغرقت فترة الامتحانات 5 أيام متتالية.

وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 24 من مايو وسط حالة من الانتظام والاستقرار، ومنذ انتهاء الامتحانات ويبحث الطلاب عن النتيجة بشكل جنوني على مدار 24 ساعة بدون أي توقف.

مجموع الطلاب في الفصل الدراسي الأول 140 والمجموعة في الفصل الثاني 140 والمجموع الكلي للفصلين 280 درجة، واليوم السبت 3 من يونيو 2023.

وبعد قليل سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بعد انتهاء رصد الدرجات من قبل اللواء طارق رحمي محافظ الغربية وهذا ما أكدت عليه مديرية تعليم الغربية خلال الساعات الماضية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

لقد مضى الكثير ولن يبقى سوى القليل وسوف تحصلون على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الضغط هنا.

ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب باللغة الإنجليزية.

النقر على كلمة بحث.

وسوف تعرض النتيجة في الحال بعد اعتمادها.

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