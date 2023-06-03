اقتحامات ومداهمات لجيش الاحتلال في القدس والضفة الغربية

نفذ جيش الاحتلال (الإسرائيلي) اليوم السبت، مداهمات واقتحامات عدة في مدينة القدس المحتلة ومناطق بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية بمدينة القدس، وعبثت بممتلكات الفلسطينيين، وخلّفت وراءها خراباً.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم، حاجز بيت فوريك العسكري، واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

ومنعت قوات الاحتلال الفلسطينيين من الدخول والخروج عبر الحاجز العسكري الواقع شرق نابلس، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وداهمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، وشرعبت بعمليات تمشيط في المكان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي وقتٍ سابق، أعادت قوات الاحتلال إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما اضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

وتقع قرية المغير على بعد 18.6 كم أفقيًا شمال شرق مدينة رام الله، تحدها فصايل من الشرق، وترمسعيا وخربة أبو فلاح من الغرب، ودوما وجالود من الشمال، وكفر مالك والعوجا من الجنوب.

وتتعرض القرية لانتهاكات المستوطنين المستمرة خاصة من متطرفي “تدفيع الثمن”، حيث تعرض مسجدها للحرق، عدا عن الانتهاكات ضد الممتلكات والأراضي والأشجار.