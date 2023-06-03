مختص عسكري: تعامل الاحتلال مع الجندي المصري يفضح عداوتهم للعرب

أكدّ المختص العسكري واصف عريقات، أنّ عملية اطلاق النار على الحدود المصرية والأراضي الفلسطينية المحتلة والتي قتل فيها ثلاثة جنود (إسرائيليين)، أثبتت هشاشة الحصانة الأمنية لدى الاحتلال.



وقال عريقات لـ"الرسالة نت" إن الحدث رغم أنه عابر، لكنه يكشف عور الإجراءات الوقائية لدى الاحتلال، وضعفه وثغراته.



وأوضح أنّ العملية كشفت زيف ووهم الاحتلال في استراتيجية الدفاع، استكمالا لما حدث من ثغرات في القبة الحديدية، "الخلل التقني الذي سنسمع عنه كثيرا يكشف وهم التحصين الإسرائيلي".



وأكدّ أنّ هذه العملية تؤكد أن (إسرائيل) عدو ليس فقط لجبهات الأمة المشتعلة، بل لكل الأمة العربية.



وذكر أن رواية الاحتلال تدين نفسها، "فلو كانت تحترم اتفاقية مصر ما تصرفوا مع الجندي المصري بهذه الطريقة، فهي تؤكد من جديد أن إسرائيل عدو للأمة وللجنود العرب".

وأعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أن ثلاثة من جنوده قتلوا في حدث أمني غير عادي، صباح اليوم السبت، على الحدود المصرية، كما استشهد شاب مصري في تبادل لإطلاق النار.

وكانت القناة 12 العبرية ذكرت بأن حدثًا أمنيًا غير معتاد وقع عند الحدود مع مصر.