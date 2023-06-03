الناشطة البرغوثي: الضفة تثبت شكيمتها رغم جرائم الاحتلال ومستوطنيه

قالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي، إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني وتدعمها من أجل إرضاء "مجتمع الاحتلال".

وأوضحت البرغوثي أن اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم تأتي اليوم في إطار بالونات اختبار إذا ما قوبلت بردود أفعال تقليدية سوف تزداد وتتصاعد، لذلك يجب أن تقابل بردة فعل قوية عبر التصدي لها، وألا تمر مرور الكرام.

وبيّنت أن هذه الاعتداءات في تصاعد كبير حتى أصبحت بشكل يومي على المارة والمركبات وطلبة المدارس مثل الساوية على طريق نابلس رام الله، يتخللها حرق مركبات ومتاجر وأراضي وهجوم على بلدت ومنازل فلسطينية.

وأكدت البرغوثي على أن الجرائم الوحشية التي تمارسها سلطات الاحتلال ومستوطنيها بحق شعبنا الفلسطيني تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن الاحتلال يهدف من وراء ممارسة الجرائم ترويع وتهجير الأهالي الذي يسكنون بالقرب من المستوطنات، وخدمة المستوطنين وتوجهاتهم الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت أن عمليات المقاومة البطولية لطالما أفقدت المستوطنين الأمن في أي مكان على أرضنا.

وقد دعا نشطاء إلى صد عدوان المستوطنين وجرائمهم بحق الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك من خلال تشكيل لجان حماية شعبية وتفعيل الإرباك مع قوات الاحتلال عند نقاط التماس.

وشددت الدعوات على ضرورة المبادرة بالدفاع عن شعبنا وأرضنا، ومواجهة اعتداءات المستوطنين الهمجية، ومهاجمتهم لمنازل المواطنين.