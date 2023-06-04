87 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي

تعرض المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى 87 انتهاكاً متنوعاً، خلال شهر مايو 2023 المنصرم، وفق التقرير الشهري الذي يصدره مركز صدى سوشال.

وووفق التقرير، فقد بلغت نسبة الانتهاكات عبر ميتا (فيسبوك+ نستغرام) 82% من مجمل الانتهاكات بواقع 64 انتهاكًا على فيسبوك، و 8 على انستغرام، أما توتير فوثق المركز أكثر من 11 انتهاكًا، وانتهاكين لكل من يوتيوب وتلغرام وتيك توك.

ومن ضمن الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني حذف صفحة ساحات، وصفحة وكالة صفا الاخبارية عن منصة فيسبوك، وحذف أغنية “يا طير الطاير”، و”أنا دمي فلسطيني” للفنان محمد عساف من منصة سوبتفاي.

وتربع الصحفيون والمؤسسات الاعلامية الفلسطينية المرتبة الاولى بالاستهداف حيث بلغت نسبة استهدافهم 70% من مجمل الانتهاكات.

وتنوعت الانتهاكات، حيث كانت نسبة الحذف الكامل للحسابات والصفحات بنسبة 70% من مجمل الانتهاكات، فيما واجه 30٪ من الصفحات التي تعرضت للانتهاك لتقييدات على الوصول والنشر والإعلانات الممولة والبث المباشر.

واستطاع صدى سوشال خلال الشهر الماضي استعادة عدد من الصفحات والحسابات على منصتي فيسبوك وتيك توك.

وفي جانب آخر، رصد مركز صدى سوشال للحقوق الرقمية أكثر من 85 تغريدة تحريضية ضد الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة عبر توتير، احتوت على عبارات كراهية مثل “دعوه يتعفن بالسجن، أتمنى أن يموت وهو يتألم”

وتأتي هذه التغريدات في سياق تحريض متواصل تمارسه الحكومة الإسرائيلية والمستوطنون والجيش تجاه الفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل ازدواجية معايير تمارسها هذه المنصات وتفرد الساحة لاستمرار مثل هذا الخطاب تجاه الفلسطيني.