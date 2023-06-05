الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية تركزت في قرية المغير المحاصرة شرق رام الله.

وطالت الاعتقالات أكثر من 21 مواطناً، بينهم 15 من قرية المغير التي يحاصرها الاحتلال منذ 22 يوماً.

وعرف من المعتقلين في المغير، حمد الله النعسان، وأبناؤه أديب وفضل، ومحمد ثائر أبو عليا، وبدر حسين أبو عليا، وحذيفة جبر أبو عليا- المغير، وعفيف أبو عليا وابنه محمد، وأحمد عبد الله أبو عليا، وعوض عبد الفتاح أبو نعيم، ومحمد ياسر الحج محمد، وسيف هيثم أبو نعيم، وفتحي عوض أبو نعيم، ومجد نزار النعسان، وعفيف صدقي شحادة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا، وشنت حملة اعتقالات في مخيم عقبة جبر وسط مواجهات مع الشباب الثائر.

وأفادت مصادر محلية أن عملية الاقتحام بدأت بتسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال للمخيم، تبعتها تعزيزات عسكرية كبيرة.

وصدحت مساجد عقبة جبر بالتكبيرات ودعوات التصدي لقوات الاحتلال التي داهمت عدداً من منازل المواطنين وعاثت فيها خراباً.

وعرف من المعتقلين في مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر الشاب مؤيد السجدي، ومحمد طارق عبدو وشقيقه محمود، عقب اقتحام منزلهما بشارع قصر هشام.

كما اعتقل الاحتلال علام كعبي من قرية روجيب شرق نابلس، ومحمد صابر البدن من تقوع شرق بيت لحم.

وخلال اقتحام بلدة عنبتا شرق طولكرم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فؤاد محمد فرحان بعد مداهمة منزله في دير الغصون قرب طولكرم.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في منطقة باب حطة، وأجرت عمليات تفتيش استفزازية فيها.

بالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة عقب اقتحام قوات الاحتلال.

وأطلق الشباب الثائر المفرقعات النارية صوب القوة العسكرية التي اعتدت على الأهالي بقنابل الغاز والصوت.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفل حارس شمال سلفيت لتأمين اقتحام المستوطنين لمقامات إسلامية؛ وأداء طقوس تلمودية داخلها.