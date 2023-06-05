حدث في مثل هذا اليوم.. توحد الجبهات عام 1967

هذه أبرز أحداث وأخبار ما جرى في 5 يونيو / حزيران 1967

الجيش المصري يزحف باتجاه تل أبيب

ردًا على العدوان الذي بدأه العدو الصهيوني ضد مصر صباح اليوم، بدأت القوات المصرية هجومها المضاد ضد الكيان الصهيوني، وطوقت منطقة النقب بالكامل وبدأت الزحف البري باتجاه عمق الاحتلال في تل أبيب.

"إسرائيل" تبدأ الحرب بقصف المطارات الحربية المصرية

شن سلاح جو الاحتلال موجة غارات جوية صباح اليوم الإثنين على المطارات الحربية المصرية في سيناء والدلتا والقاهرة ووادي النيل، وتمكنت قوات الدفاع الجوي من إسقاط 115 طائرة (إسرائيلية) وقتل وأسر العشرات من طياريه.

الطيران العراقي والسوري يقصف حيفا و"نتانيا"

ردًا على العدوان (الإسرائيلي) على مصر، قصف سلاح الجو الأردني مطارًا قرب المجدل قضاء غزة، وشن سلاح الجو العراقي غارات على مستوطنة "نتانيا"، فيما قصف الطيران السوري مصافي البترول في حيفا وقاعدة "مجيدو" الجوية (الإسرائيلية) شمال فلسطين المحتلة.

الجيش المصري يتصدى لتقدم الاحتلال في سيناء

تواصل فرق المشاة في النسق الأول والثاني والسابع من الجيش المصري، التصدي للهجوم البري الذي شنه جيش الاحتلال باتجاه قطاع غزة وسيناء، وتشهد محاور القتال مواجهات عنيفة حتى اللحظة.

غارات (إسرائيلية) على الأردن والعراق وسوريا

شن سلاح الجو (الإسرائيلي) غارات جوية على مطاري المفرق وعمان في الأردن، ومطاري دمشق والضمير في سوريا، والقاعدة الجوية "هـ 3" في العراق، أسفرت عن تدمير 41 طائرة حربية في المطارات المذكورة.

المدفعية الأردنية تقصف القدس وتل أبيب

بدأت مفارز المدفعية في الجيش الأردني شن موجات من القصف باتجاه مدينتي تل أبيب والقدس، وتشكيل حزام ناري تمهيدًا لعبور قوات المشاة الأردنية نحو جنوب القدس، واجتياز خط الهدنة.

تقدم بري وقصف مدفعي وجوي على الجبهة السورية

تواصل قوات المشاة السورية اختراق الجبهة الشمالية مع فلسطين المحتلة، والتقدم باتجاه مدن العدو ومواقعه العسكرية، تحت غطاء ناري كثيف من القصف الجوي والمدفعي على أهداف العدو.