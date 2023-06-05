مسيرة  حاشدة بعنوان لا للتطبيع ... مع الكيان الصهيوني بمصر

مسيرة بعنوان لا للتطبيع أطلقت مؤخرا رافضة من نقابة الصحفيين المصرية بعنوان لا للتطبيع مع إسرائيل بعدما قتل الجندي المصري ثلاثة من جنود الاحتلال الصهيوني .

دعوات مصرية سياسية تطالب بالوقف تجاة القضية الفلسطينية داعيين المجتمع الدولي بالوقف بجوار أبناء فلسطين لما يحدث من انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية..

المسيرة رصدت جميع الآراء التي أكدت علي الرفض القاطع لعملية للتطبيع مع إسرائيل لا للتطبيع من قلب القاهرة رافضة لعملية التطبيع مع إسرائيل مطالبة بالحرية لأراضي الفلسطينية

في ظل انتهاكات حقوق الإنسان علي الاراضي الفلسطينية طالب العديد من المسؤولين المصريون بالوقوف تجاة القضية الفلسطينية رافضين ما يقوم به الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية في ظل حملات مستمرة من الجميع رافض لكل ما يقوم به الكيان الإسرائيلي الغاشم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.







