فصائل المقاومة بجنين تؤكد وحدتها وتتوعد الاحتلال بمزيد من الضربات

وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام وفصائل المقاومة في مخيم جنين، رسالة للاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمرٍ صحفي جرى عقده في المخيم، مؤكدين وحدتهم وتمسكهم بهذا الطريق رغم التهديدات.

وقالت فصائل المقاومة بجنين إنّ "تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لن تخيفنا أو تثنينا عن مواصلة درب الجهاد والاستشهاد، ولن تروا منّا إلا ما يسوء وجوهكم".

وأوصت الفصائل المجاهدين بأخذ درجات الحيطة والحذر، وعدم إطلاق النار على الجيبات المصفحة، لما في ذلك استنزاف للذخيرة، مشددة على ضرورة أن تكون الوجهة فقط صوب جماجم وصدور جنود الاحتلال، بحال ترجلوا من جيباتهم.

وتابعت: "لتكن الكمائن سيدة الموقف، لما فيها من تحقيق إصابات قاتلة بإذن الله"، معربة عن تقديرها لأهالي مخيم جنين، لدعمهم ومساندتهم للمقاومة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 38 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أصيب خلالها 3 مستوطنين.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر مايو/أيار المنصرم استمراراً وتنوعاً في عمليات المقاومة بمختلف أشكالها، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة (28) جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة، فيما استشهد (21) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر حسب مركز معلومات فلسطين – معطى (1025) عملا مقاوماً، بينها (124) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (47، 43) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.