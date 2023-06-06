نتنياهو يهاتف السيسي بعد عملية الحدود

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية (الإسرائيلية) يوم السبت، والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود. وفق نص تصريحه

وأكد السيسي، لنتنياهو، أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وكان جندي مصري قد قتل ثلاثة جنود (إسرائيليين) يوم السبت الماضي، فيما ارتقى الجندي منفذ محمد صلاح شهيدا بعد اشتباك مع قوات الاحتلال.