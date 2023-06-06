دار القران الكريم (للرسالة): سنخرج أكثر من ألف حافظ للقران

قال رئيس دار القرآن الكريم والسنة في قطاع غزة بلال عماد، إن العمل على حلقات تحفيظ القران الكريم مع بدء الاجازة الصيفية يسير بشكل أوسع وجهد مضاعف، متوقعا أن يتم تخريج ما يزيد عن ألف حافظ وحافظة للقرآن مع نهاية الصيف الحالي.

وأضاف عماد في حديثه لـ (الرسالة) :" مع دخول الاجازة الصيفية تضاعف الوقت لدى الطلبة لمدة تصل 5 ساعات أحيانا، لذا يجري استغلال وقت فراغهم للوصول لأكبر عدد ممكن حفظة كتاب الله بشكل كامل ومتمكن.

وحث المواطنين في القطاع على استغلال الاجازة الصيفية وإرسال أبنائهم لمراكز تحفيظ وتعليم تلاوة القران الكريم والسنة النبوية.

وأوضح أنهم يتجهزون لإطلاق مشروع صفوة الحفّاظ للمرة الثانية، بهدف تسميع وتلاوة القرآن الكريم كاملا على جلسة واحدة؛ لتثبيت الحفظ لدى الطلبة.

وبين عماد أن جهود دار القران الكريم والسنة لا تتوقف وأطلقت دورات واسعة في علم التلاوة والتجويد والسنة النبوية، حيث أنجزت مئات الدورات على مستوى قطاع غزة، وهناك الآلاف من الطلبة سيختمون القران والسنة النبوية، وسيكون صيفا قرآنيا بامتياز، على حد تعبيره.

وأكد رئيس دار القرآن الكريم والسنة أن لديهم مشروع مميز سينطلق قريبا يحمل عنوان (حاضنة الأصوات الندية) والتي تم انشاؤها بأحدث التقنيات الصوتية، لتدريب وتعليم وتخريج كفاءات من أصحاب الأصوات ضمن خطط وبرامج للمبدعين.

وعن المشاريع التي تستهدف إصلاح المجتمع ونشر الوعي فيه أشار إلى مشروع (من الظلمات للنور) والذي جرى اقامته منذ سنوات ويستمر العمل به في مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى قطاع غزة، بهدف تعليم النزلاء سنن الوضوء والطهارة والقران وغيرها من أحكام الدين للمساهمة في اصلاحهم ودمجهم في المجتمع.

ولفت عماد إلى استمرار العمل في الأكاديمية الالكترونية العالمية التي يجري فيها تعليم القران بمشاركة أكثر من 130 دولة على مستوى العالم، ومنذ بداية العام يعملون على استقطاب دول جديدة للمشاركة فيها.