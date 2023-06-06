خريشة: محاكمة شعيبي تمادي في الاعتقال على خلفية الرأي

أكدّ الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي، إن اعتقال السلطة لعزمي شعيبي مستشار مجلس إدارة (أمان) لمكافحة الفساد، يعبر عن تماديها في الاعتقالات على خلفية الرأي، وهذا مرفوض بشكل مطلق.

وقال خريشة لـ(الرسالة نت) إن الشعيبي كان نائبا سابقا في المجلس التشريعي ويرأس مركز أمان تصدر تقارير حول الموازنة وأوضاع السلطة الفلسطينية، وعليه فإن اعتقاله يؤكد بأنها رسالة للآخرين، ممن يتحدثون بشيء مختلف عن أداء السلطة.

وطالب بالإفراج عن الشعيبي والتوقف عن التغول ضد الحريات، وإنهاء الاعتقال على خلفية الرأي.

وأحالت النيابة العامة في رام الله، صباح الثلاثاء، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي والمدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين إلى المحكمة على خلفية دعوى مقدمة من ديوان الرئاسة عليهما لما جاء في تقرير أمان حول تبييض تمور المستوطنات.

وكان تقرير صدر عن (ائتلاف أمان)، منتصف الشهر الماضي، اتهم "موظفين في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بابتزاز أحد كبار المستثمرين الفلسطينيين للاستيلاء على أراضٍ له تصلح لزراعة التمور، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات، من أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لمتنفذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس".

ويشير مصطلح (تبييض تمور المستوطنات) إلى منحها شهادة منشأ على أنها فلسطينية قبل إدخالها إلى الضفة الغربية أو تصديرها إلى الخارج كمنتج فلسطيني.