١٤ عملا مقاوما في الضفة خلال الـ ٢٤ ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ ٢٤ ساعة الأخيرة، حيث جرى تسجيل ١٤ عملا مقاوما، أدت لوقوع ٣ إصابات في صفوف الاحتلال.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عملية دهس وعملية طعن، إلى جانب ٨ عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة واندلاع المواجهات في ٣نقاط.

وشهدت مدينة القدس عملية طعن أدت لإصابة مستوطن، فيما اندلعت مواجهات مع الاحتلال في قرية النبي صالح في رام الله.



وسجلت مدينة جنين عمليات إطلاق نار في مستوطنة ميراف، ومعبر جلبوع وحاجز الجلمة.



واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بعمليتي إطلاق نار في طولكرم.



أما مدينة نابلس، فقد سجلت عملية دهس أدت لإصابة جنديين في حوارة، وفي مخيم عسكر، جبل جرزيم.



واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم والخليل.