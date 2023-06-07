تعرف على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023

توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائمًا جزئيًا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجاقة، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم حارا وجافا ومغبرا احيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم حارا وجافا ومغبرا احيانا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً بارداً نسبياً في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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