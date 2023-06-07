بالصور.. أسئلة امتحان العربي توجيهي 2023 مع الإجابات، حيث انه مع بدء الاستعدادات لأول امتحان في الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023، تزداد عمليات البحث عن حل امتحان اللغة العربية الورقة الأولى.

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إجابات امتحان العربي توجيهي

تبدأ أول امتحانات الثانوية العامة " التوجيهي " في فلسطين "الضفة – قطاع غزة " اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، وعليه تزداد حالة القلق والارتباك لدى الطلبة وذويهم خاصةً لأنها مرحلة مهمة لكل طالبة وطالبة.

ويٌعتبر امتحان التوجيهي من المراحل المهمة في حياة كل طالب حيث تنقله للمرحلة الجامعية، وفيما يلي نقدم لكم أسئلة امتحان العربي للتوجيهي 2023 مع الإجابات:













حل اختبار العربي 2023























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