‏4 شهداء و29 من طلبة توجيهي أسرى لدى الاحتلال

قال صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن طلبة التوجيهي يخوضون اختبارات ‏هذا العام، في ظل ارتقاء 4 شهداء من زملائهم كان من المفترض أن يشاركوهم مقاعد ‏الامتحانات.‏

وأوضح الخضور لـ(الرسالة نت) أنّ 29 طالبا‏ أسيرا‏ لدى الاحتلال كان يفترض أن يلتحقوا ‏بمقاعد الاختبارات بالثانوية العامة.‏

وبيّن أن اختبارات الثانوية العامة بدأت صباح اليوم في المحافظات الشمالية على وقع حصار ‏الاحتلال لمناطق عارتا وبيتا وحوارة في نابلس، الأمر الذي أوجد صعوبة بالغة في وصول ‏المراقبين، واضطرهم لسلوك مناطق التفافية؛ للوصول للجان الامتحانات.‏

وأكدّ أن الوزارة لجأت مرارا في السنوات الماضية، لتأجيل بعض الاختبارات في بعض المناطق، ‏نتيجة الحصار والإغلاق والاقتحام.‏

وأوضح أن طلبة الثانوية العامة في نابلس وجنين تحديدا، عاشوا عاما مريرا من الاقتحامات ‏اليومية، التي أثرت على معنوياتهم وجهوزيتهم لخوض الامتحانات.‏

وبيّن أن ّهذا الاغلاق يفرض نفسه كهاجس دائم لدى الوزارة منذ بداية الاختبارات حتى نهايتها.‏

وبينّ أن الـأمور لهذه اللحظة منتظمة ويجري متابعتها لحظة بلحظة، مؤكدا جهوزيتهم لأي ‏سيناريو، تبعا لقوله.‏

وبدأ 87 ألفا و848 طالبًا وطالبة بمختلف المدارس الفلسطينية الثانوية صباح اليوم الأربعاء ‏امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2023.‏

وتستهل الاختبارات هذا العام بمبحث اللغة العربية لجميع الفروع، وتنتهي بمبحث تكنولوجيا ‏المعلومات في تاريخ 26 حزيران/ يونيو الجاري.‏

وبدأت جلسة الامتحان الساعة التاسعة صباحًا، وتتضمن الفروع "الأدبي، العلمي، الشرعي، الريادة ‏والأعمال، الزراعي، الصناعي، الفندقي، المنزلي".‏

ويبلغ عدد الطلبة بمحافظات الضفة الغربية في جميع الفروع 49 ألف طالباً/ة، وفي قطاع غزة ‏‏38 ألف طالباً/ة، في حين يبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن 500 طالب/ة.‏