الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة 

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، شابان خلال حملة مداهمات نفذتها في محافظات الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الجريحين وسام مروان التميمي، ومحمد فضل التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، بعد مداهمة منزليهما في القرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال جنين وأطراف مخيمها وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين.

وداهمت تلك القوات العديد من المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما نفذت عملية مداهمات واسعة في بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها بدقة وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني دون الإبلاغ عن اعتقالات.