عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية ونابلس

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأكدت مصادر صحفية بأن شابين أصيبا بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة شهدتها منطقة عصيدة في بيت أمر، عقب قيام جنود الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة، ومنع مرور جنازة مواطن عبرها.

واقتحم جنود الاحتلال المنطقة وأطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الصوت وعشرات قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة أربعيني برصاصة معدنية في القدم، وشاب آخر أسفل الظهر.

كما أصيب العشرات بحالات اختناق بسبب كثافة الغاز السام، الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه منازل المواطنين.

وفي قلقيلية، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت، في كفر قدوم شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، بالغاز السام المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال، مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 15 مواطنا منهم حالات اختناق.