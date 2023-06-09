21 عملاً مقاوماً في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث جرى تسجيل 21 عملا مقاوما، أدت لوقوع 3 إصابات في صفوف الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عملية دهس، ومحاولة طعن، وعمليتي إطلاق نار إلى جانب تفجير عبوة ناسفة ومحاولتي تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبتين لهم واندلاع المواجهات في 12 نقطة.

واندلعت مواجهات في القدس ورام الله وجنين وقلقيلية، إلى جانب اندلاعها في مناطق متفرقة في نابلس والخليل.

وشهد حاجز رنتيس برام الله عملية دهس أدت لإصابة جندي إسرائيلي، فيما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز الجلمة في جنين.

وألقى المواطنون الحجارة وتصدوا للمستوطنين وحطموا مركباتهم في عزون بقلقيلية، بينما شهدت بلدة حوارة بنابلس محاولة طعن.

وأصيب مستوطنين اثنين في أريحا، بعد تصدي المواطنين لهم بالحجارة وتحطيم مركباتهم.