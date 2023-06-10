شخصيات عربية: الأقصى على أعتاب التهويد الفعلي

حذرت شخصيات عربية وإسلامية من أن المخططات (الإسرائيلية) الرامية لتهويد الأقصى، تضع المسجد أمام أعتاب التهويد الفعلي والحقيقي، ما يتطلب موقفا عربيا جادا وحاسمًا تجاه هذه التطورات الخطيرة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة بـ(الرسالة نت)، تعليقا على الخطة المتطرفة التي قدمها النائب المتطرف المجرم عاميت هليفي، وتقضي بتقسيم المسجد الأقصى والسيطرة على 80% من مساحته.

وبدأ مؤخرا عضو كنيست الاحتلال "عاميت هليفي" ببلورة خطة لتقسيم المسجد الأقصى، تتمثل في السيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان للمستوطنين بالإضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى.

كما تشتمل الخطة على بند يسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة، بالإضافة إلى إلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى وإلغاء أي مكانة للأردن على الأماكن المقدسة.

** حرب مفتوحة!

بدوره، أكدّ الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، أن هذا الإعلان يعني إنهاء الوصاية الأردنية، ويعدّ بمنزلة حرب مفتوحة على المقدسات أولا ثم الشعبين الفلسطيني والأردني، ومن خلفهما الأمة العربية والإسلامية.

وقال العضايلة لـ(الرسالة نت) إن استهداف الوصاية الأردنية لم يتوقف للحظة، في محاولة (إسرائيلية) لضم القدس بشكل نهائي واعتبارها عاصمة موحدة مزعومة له.

واستغرب العضايلة الصمت العربي والإسلامي إزاء ما وصفها بـ(الهمجية) التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معتبرا هذا الإعلان بمنزلة استخفاف بكل المكونات العربية والإسلامية تجاه دورها في القدس.

وأعرب عن أسفه من أن الموقف الأردني لم يتجاوز محاولات الشجب والرفض للإجراءات (الإسرائيلية) في الأقصى.

وجددّ التأكيد على امتلاك بلاده أوراق قوة تتمثل في المعاهدات الاقتصادية والسياسية، وأهمها إلغاء اتفاقيات الغاز والكهرباء، و"كلها أوراق قوة في يد الحكومة تستطيع أن تستخدمها في مواجهة هذا العدوان الذي يستهدف وجود الأقصى".

** مراحل متقدمة!

من جانبه أكدّ الدكتور محمد تميم كاتب إسلامي ومسؤول سابق في حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، أن أي مساس يهودي بأي شبر في المسجد الأقصى، يمثل عدوانا على كل الأمة العربية والإسلامية.

وقال تميم في تصريح خاص بـ(الرسالة نت) إنّ استقبال أي شخصية (إسرائيلية) هو تفريط في القدس والمقدسات، وفي القضية الفلسطينية بما تمثله من قيمة ورمزية عالية.

وأوضح أنّ قضية القدس تمثل اختبارا لكل الأطراف العربية والإسلامية، وهذا يستدعي منها أن يبقى ضميرها حيّا ويظل لديها الوضوح الكامل في مواقفها؛ لأن القدس ليست قضية خاصة بل هي قضية مقدسة للمسلمين.

وذكر أن مخططات تقسيم الأقصى تكشف حالة الوهم تجاه من يعتقد أن الكيان يمكن أن يأتي من ورائه خير لقضية وطنية في أي منطقة عربية.

وأضاف تميم: "من يعتقد أن القضايا الوطنية يمكن حلها عبر هذا الاحتلال، يواجه اليوم صفعة مدويّة من وراء هذه الجرائم المتتالية التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات العربية والإسلامية".

** الرباط!

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة ماهر حمود، إنّ المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، هم الكفيل الحقيقي في إجهاض أي خطوات تقسيمية تستهدف المسجد زمانيا أو مكانيا.

ودعا حمود في تصريح خاص بـ(الرسالة نت)، شعوب الأمة إلى ضرورة النهوض، مضيفا: "لا بد أن يستيقظ جزء من الأمة، وحكامها سواء الصامتين أو المتورطين أو المتآمرين، عليهم أن يدركوا أن التاريخ لا يرحم".

وأكدّ أن عملية الفدائي محمد صلاح في مصر ومشهد وقوف المواطن إسماعيل ناصر أمام دبابات الاحتلال، يشيران كحدثين مهمين لحالة البطولة والنهوض في صفوف الأمة، والتي تحتاج للمزيد لكي تشعل الأرض تحت أقدام الاحتلال.