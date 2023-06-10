تظاهرة في قلنسوة تنديدًا بأوامر الإخلاء والهدم

تظاهر العشرات من أهالي قلنسوة والمنطقة المجاورة لها في الداخل الفلسطيني المحتل السبت، في شارع 57 الرئيسي، ضد سياسة سلطات الاحتلال المتمثلة بالهدم وملاحقة السكان على الأرض.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الاحتلال وخصوصاً ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التي سلمت عشرات أوامر الإخلاء والغرامات المالية لأصحاب أراض ومنشآت في قلنسوة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد سياسة التضييق على الأرض والمسكن، وأخرى ضد شرطة الاحتلال التي وصفوها بأنها تحمي جرافات وآليات الهدم، وفي الوقت ذاته تحمي المنظمات الإجرامية في الداخل.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في قلنسوة، أحمد غزاوي، إن التظاهرة ستكون بداية الاحتجاج في قلنسوة، وهي جزء من الحراك الشعبي في المثلث الجنوبي الذي لن يتوقف حتى يزول الخطر عن أراضي المثلث.

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت خلال أسبوعين ما يزيد عن 630 أمر إخلاء وهدم في كل من الطيبة والطيرة وقلنسوة.