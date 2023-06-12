إصابات في هجمات للمستوطنين بنابلس والاحتلال يداهم الخليل

أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الاثنين، إثر مهاجمة المستوطنين لمركبتهم وتحطيمها بين بلدتي جالود وقصرة جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفاد الناشط في مواجهة الاستيطان بشار قريوتي، بأن مستوطنين هاجموا المركبات الفلسطينية على الطريق بين جالود وقصرة ورشقوها بالحجارة، ما أدى لإصابة مواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة، ما أسفر عن تكسير زجاج بعضها، تزامنًا مع أعمال عربدة على الطريق الواصل بين قصرة وجالود.

وهاجم المستوطنون، المواطنين، خلال محاولتهم إخماد حرائق نشبت في أراضٍ مزروعة بالقمح، وعرقلوا محاولات إخماد الحرائق، وحطموا عددًا من أشجار الزيتون.

كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين، على باقر ومركبة تتبع لبلدية بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان في بيت أمر محمد عوض، إن الاحتلال اعترض طاقم قسم المياه في بلدية بيت أمر أثناء إصلاح خط مياه على شارع الخليل القدس مقابل مقبرة بيت أمر القريب من مدخل البلدة .

وأوضح "عوض" أن جنود الاحتلال أوقفوا الطاقم عن العمل وطلبوا منهم مغادرة المنطقة، مشيرًا إلى أنهم صادروا الباقر والمركبة.

وأضاف أن الجنود طلبوا من البلدية الحصول على تصريح إسرائيلي يسمح لهم بالعمل في هذه المنطقة.

وارتكب جيش الاحتلال ومستوطنوه 492 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية والقدس، خلال شهر أيار / مايو الماضي.

وتراوحت الاعتداءات بين اعتداء مباشر، تخريب أراضٍ وتجريفها، اقتلاع أشجار، الاستيلاء على ممتلكات، إغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية.